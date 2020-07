Das Interesse der Zuschauer für "Kampf der Realitystars" scheint sich aber in Grenzen zu halten, wie die Einschaltquoten zeigen. Laut "dwdl.de" schauten am Mittwochabend insgesamt 900.000 Menschen zu. Das liegt weit hinter den Zahlen der Konkurrenzsendung "Promis unter Palmen". Dort schalteten in der fünften Folge, die aufgrund heftiger Mobbingszenen in der Kritik stand, mehr als drei Millionen Zuschauer ein.