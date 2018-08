Sie klagte Weinstein an Hat Weinstein-Anklägerin Asia Argento selbst jemanden belästigt?

In dem Bericht heißt es, Argento habe ihn 2013 in Kalifornien in ihr Hotelzimmer gelockt. Dort habe sie seine Begleitperson weggeschickt, ihm Alkohol gegeben und ihm ihre Liebesbriefe gezeigt. Danach habe sie den 20 Jahre jüngeren Schauspieler geküsst, ihn auf ihr Bett geschubst und angefangen ihn oral zu befriedigen. Anschließend sei sie auf ihn geklettert und habe Sex mit ihm gehabt. Das behauptet Bennett laut "New York Times" in einer Absichtserklärung, in der es heißt, dass er die 42-Jährige verklagen wolle.