Vorwürfe um WM-Vergabe 2006 Beckenbauer wehrt sich: "Erstunken und erlogen!"

Günter Netzer, der Beckenbauer den Preis überreichen durfte, lässt nichts auf den Kaiser kommen: "Er war vor seiner Zeit der Beste, während seiner Zeit der Beste, und auch nach ihm ist nichts Besseres gekommen." Herrlich die Frotzelei zwischen den beiden, als Netzer von Beckenbauers größtem Fan erzählt: "Der Zeugwart - weil der Franz nach dem Spiel immer ein blütenweißes Trikot ablieferte." Oder die Schote, wie es ihm damals als HSV-Manager gelungen war, Beckenbauer von New York nach Hamburg zu lotsen.



Dauernd verletzt sei der Überflieger halt gewesen, berichtet Netzer: "Sogar beim Elfmeterschießen hat er sich einen Adduktoren-Abriss geholt: sechs Wochen Pause", petzt der 73-Jährige, "und der Ball ist noch nicht mal bis zur Torlinie gekommen!" Stimmt nicht, kontert Beckenbauer: "Die Adduktoren waren ab, aber der Ball war drin!" So hätte das ewig weiter gehen können, doch die Sendezeit ist knapp und Beckenbauer schon wieder unterwegs: zurück zu seinem Golfturnier, dem Kaiser-Cup in Bad Grießbach. Wie heißt es beim DFB so schön: Best never rest.