Vorstoß der CSU Mehr Wasser, mehr Lebensqualität für München

Offman fürchtet, die Verwaltung werde den Vorschlag abbügeln, dabei erhält er Unterstützung. "Wir finden es positiv", sagt Florian Roth, Chef der Stadtrats-Grünen. Sieben Varianten für eine Revitalisierung wurden dargelegt (siehe unten).

"Das liegt aber schon zweieinhalb Jahre und wird auf die lange Bank geschoben", moniert Roth. Immerhin ein Vorschlag wird wirklich konkret: Der Stadtgrabenbach soll in der Herzog-Wilhelm-Straße wieder oberirdisch fließen. Nach einer Machbarkeitsstudie von Green City und einem entsprechenden Auftrag des BA an die Stadt liegt die Causa beim Baureferat. "Das muss man endlich anpacken", sagt Roth.

Sieben Vorschläge der Grünen

Schon seit den 1970er Jahren gibt es quer durch die Parteien Forderungen, die Stadtbäche wieder freizulegen. 2015 brachten die Grünen zuletzt sieben Vorschläge dazu ein, die immer noch auf Umsetzung warten.

So soll in der Pestalozzistraße der Glockenbach zwischen Holzstraße und Müllerstraße freigelegt werden. Entlang der Herzog-Wilhelm-Straße, am Lenbach- und Maximiliansplatz und am Stachus und Odeonsplatz könnte der westliche Stadtgrabenbach freigelegt werden.

Am St.-Anna-Platz soll der Stadtsägmühlbach plätschern. Der Architekt Markus Uhrig hat 2017 ein Konzept für Tal und Isartor erarbeitet, unter anderem mit einem Stadtbach, der dem alten Bächle und dem historischen Strohhammerbach in der Mitte des Tals folgt – und einer modernen Brücke an der Hochbrückenstraße.

