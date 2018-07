Vorstellung in München Fahrrad-Trends: Turnschuh-Reifen, Radl-Limousine und mehr

Und ihr Zweitrad. Und das Drittrad. Und, wie Fehlau erwähnt, in seinem Fall: das Viertrad, "das ist bei mir ein Phat Bike" – so eines mit richtig dicker Bereifung.

Die neuen Technologien stammen teilweise aus radl-fremden Branchen oder sind um die Ecke gedacht: Da gibt’s dann automatische Luftpumpen (99 Euro), Fahrradtaschen für E-Bikes – mit Akku-Fach (119 Euro), ein Bügelschloss ohne Schlüssel, das per Handy-App geöffnet und geschlossen wird (ab 199,95 Euro) oder E-Bike-Wägelchen für den Hund, mit annähernd ebenerdigem Einstieg (799 Euro). Hunde haben uns gegenüber schließlich einen Nachteil: Sie können nicht einfach auf Elektro umsteigen.

Akku-Gepäcktasche: Einen draufgesetzt

Die oberste Prämisse für die Designer des ersten Klapprads mit Elektromotor von Brompton war: Baut es am besten so, dass man es genau so zusammenklappen kann, wie unsere normalen Klappräder. Was sie daraus gemacht haben, ist so effizient wie irgendwie auch ernüchternd: Sie haben ein ganz normales Klapprad gebaut – auf das man vorn über dem Vorderrad eine Gepäcktasche mit dem Akku aufsetzen kann. Dort eingeklinkt verbinden sich die Kontakte und die Elektronik funktioniert.

Das Rad selbst wiegt etwa 14,5 Kilogramm, der Akku noch einmal 3,5 Kilo – und zu dem in die Tasche könnte man dann auch den Laptop stecken oder Bücher. Ohne Motor einfach tretend fahren kann man mit dem Radl übrigens auch – alles andere wäre für knapp 3200 Euro aber auch frech.

Limousine in Radform

Es ist alles dran, was man auch von seinem Maybach in der Garage kennt", sagt Experte Gunnar Fehlau. Klar, der Maybach in der Garage. Dass so eine Limousine nicht bei jedem steht, weiß Fehlau auch – ums Luxusgefühl geht es in diesem Fall.

Aber Fahrräder werden immer mehr auch zu Statussymbolen, sagt Fehlau – und das Trekking Trike "Scorpion" (HP Velotechnik, 8990 Euro) besitzt unter anderem Alufelgen, 24 Gänge, Ergolenker unter dem Sitz, extra für Dreiräder entwickelte Schutzbleche und eine einstellbare Federung.

"Und im Gegensatz zum Maybach", sagt Fehlau, "müssen Sie sich bei dem nicht auf eine Diskussion einlassen über Ihren ökologischen Fußabdruck."

Ein Fahrradreifen wie ein Turnschuh

Nach irgendwas zwischen Milchreis und zerkautem Kaugummi sieht das Material aus, das im neuen, aufpumpfreien Fahrradreifen "Airless" (Schwalbe, pro Laufrad 84,90 Euro) steckt anstelle der Luft und des üblichen Butyl-Kautschuk-Schlauchs mit Ventil.

Das weiße, gummiartige Material im Schlauch ist expandiertes, thermoplastisches Polyurethan, das in Tausenden kleinen Kügelchen angeordnet ist. Mit demselben Stoff werden inzwischen auch die Sohlen von besonders technisch verspielten Turnschuhen unterfüttert, damit sie den Fuß schön abfedern.

Weil die Reifentechnik so ausgefeilt ist, kann man sie aber auch nicht einfach aufziehen: Die Montage ist nur möglich in Fachwerkstätten mit einer Spezialmaschine.

