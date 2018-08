Scharfe Kritik von Rummenigge

"Ich habe grundsätzlich ein gutes Verhältnis zu Herrn Grindel. Aber er neigt zum Populismus, um öffentlich Beifall zu bekommen", meinte Rummenigge. Als Beispiel führt er die frühzeitige Vertragsverlängerung von Joachim Löw vor der Weltmeisterschaft in Russland an. "Die Vertragsverlängerung von Joachim Löw bis 2022 wurde erst im Nachhinein, nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft in Russland, kritisiert. Zuvor gab es in gewissen Medien noch Beifall, worüber ich mich sehr gewundert habe."