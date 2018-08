München - Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern hat weitere Abgänge vor allem im Mittelfeld nicht ausgeschlossen. "Es ist normal, dass während der Transferzeit sehr viele Gerüchte kommen. Es ist bekannt, dass wir neun Mittelfeldspieler haben und maximal drei bis vier Positionen. Das ist sehr viel, eigentlich zu viel", sagte Rummenigge in der Sendung "100% Bundesliga - Fußball bei NITRO" und betonte: "Daher sind sowohl wir als auch der Trainer der Ansicht, dass, wenn der ein oder andere Spieler gehen will, wir uns seriös damit befassen." Erst am Freitag war der Chilene Arturo Vidal zum FC Barcelona gewechselt - und hat danach noch einmal gegen seinen Ex-Klub nachgetreten. (Alle Gerüchte und Wechsel beim FC Bayern finden Sie in unserem Transfer-Blog)