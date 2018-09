Warum schafft man diese sogenannte Modernisierungsumlage nicht komplett ab?

Wir sind auch für die Abschaffung. Das Gesetz ist völlig antiquiert und ungerecht. Und es ist ein Instrument, Mieter loszuwerden und die Wohnungen dann teuer weiterzuverkaufen.

Wie hart trifft es Vermieter, wenn Mieter mit Modernisierungen "loszuwerden" eine Ordnungswidrigkeit wird?

Es wird sicher ein großes Problem sein, das nachzuweisen. Da läuft vieles über rechtliche Grauzonen ab. Auch besteht die Gefahr, dass Investoren solche Kosten einfach einpreisen. Aber ich sehe das trotzdem als einen Fingerzeig in Richtung Spekulanten, ein Signal.

Welche zusätzlichen Maßnahmen braucht es, um Mieter zu schützen?

Die Liste ist lang. Besonders wichtig ist mir ein neues Bodenrecht. Die zügellose Spekulation mit Grund und Boden treibt die Preise in München ins Absurde, die Gewinne werden abgeschöpft, ohne dass die Allgemeinheit einen Anteil hat.

Könnte auch der Freistaat mehr für die Mieter tun?

Wenn ich zurzeit Söders große Töne höre, kann ich nur sagen: Der Freistaat hat Mieterschutz Jahrzehnte verhindert. Der Freistaat hat 30.000 GBW-Wohnungen verkauft – die 2.000 Wohnungen, die man nun mit der neuen BayernHeim bauen will, sind dagegen ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Freistaat müsste viel mehr in den sozialen Wohnungsbau investieren, er müsste Werkswohnungen bauen für Staatsbedienstete. Es gäbe viel zu tun.

"Ausspekuliert" rechnet mit 10.000 Teilnehmern

Für die große Ausspekuliert-Demo am 15. September steht nun die Route fest: Um 14 Uhr soll es vom Mariahilfplatz aus über den Gärtnerplatz in Richtung Siegestor gehen. Stationen sind überall dort geplant, wo in den vergangenen Jahren Mieter aus ihren Häusern gemobbt worden sind.

Die Veranstalter rechnen inzwischen mit bis zu 10,000 Teilnehmern. Der Zuspruch sei so groß, dass man die Zahl nun deutlich nach oben korrigiert habe.

Die Demo richtet sich gegen die schier endlose Mietpreisspirale, die immer mehr Gruppen aus der Stadt verdrängt.

