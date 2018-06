Wie berichtet, hatte der örtliche CSU-Landtagsabgeordnete Andreas Lorenz einen "Express-Tunnel Giesing" vorgeschlagen. Nach seinen Vorstellungen könnte der Tunnel 1.300 Meter lang von Untergiesing ab Höhe des ehemaligen Osram-Geländes direkt bis in den bestehenden McGraw-Graben führen - ohne Zu- oder Abfahrten. "Damit umgehen wir das riesengroße Problem, wie an der Kreuzung Chiemgaustraße in den Tunnel eingefädelt werden könnte", sagte Lorenz. Der 14 Meter hohe Dopppelstock-Tunnel soll nicht mehr als 230 Millionen Euro kosten.