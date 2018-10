Aus diesem Grund setzt sich die FDP im Rathaus jetzt für diagonale Zebrastreifen ein. Vor allem in asiatischen Megacitys hat man damit schon Erfahrung. Aber auch in Deutschland gibt es bereits Pionierversuche: In Berlin und Köln etwa kann man über manche Kreuzungen auch schon schräg drüberlaufen. Und wenn das woanders geht: "Dann gibt es in München sicherlich ebenfalls Möglichkeiten, diagonale Zebrastreifen anzulegen", sagt Stadtrat Thomas Ranft.