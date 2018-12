Vorschlag der CSU Kunststoff-Iglus auch bald für Obdachlose in München?

München - Oft wollen Obdachlose aus persönlichen Gründen in keine Unterkunft, in der ihnen ein warmes Bett und Mahlzeiten angeboten werden. In München waren die Reichenbachbrücke und die Wittelbacherbrücke bisher beliebte Schlafplätze für Obdachlose. Nach Zählungen der Streetworker nächtigten hier bis zu 30 Personen ohne festen Wohnsitz.