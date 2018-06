"Wir haben ziemlich viel schlecht gemacht. Österreich hat absolut verdient gewonnen. Wir haben uns fast keine Torchancen herausgespielt, sind nie richtig ins Spiel gekommen. Dann haben wir den Gegner mit Ballverlusten immer wieder eingeladen", sagte er auf Nachfrage der AZ nach dem Spiel.

Bayern-Star: "Heftig, was in der Presse abgeht"

Jeder müsse bei sich selber schauen, "anfangen, zu bohren, was er nicht gut gemacht hat", meinte er damals weiter. "Wenn jeder was oben drauf packt, werden wir als Mannschaft wieder besser aussehen."

Auch bei der WM prangerte er schonungslos Missstände an, forderte vor allem von den Medien mehr Unterstützung. "Wir repräsentieren unser ganzes Land. Da stehen 82 Millionen dahinter. Wenn man das in der Presse verfolgt, ist es heftig, was da abgeht und wie das alles angeheizt wird. Wenn wir dieses große Ziel erreichen wollen, sollten wir alle an einem Strang ziehen", erklärte er "Sport1".

Statistik spricht für Joshua Kimmich

Von besagter Presse wurden einige Spieler während des Turniers stark kritsiert - auch Kimmich. Dabei sprach die Statistik laut "Kicker"-Datencenter nach der Partie gegen Südkorea für ihn: 80 Prozent gewonnene Zweikämpfe, Passquote von 92 Prozent, 102 Ballkontakte. Das sind sehr gute Zahlen. Sein Spiel war dennoch schwach, es gelang ihm nicht, die nötigen Impulse zu setzen, er war teils fahrig und wild in seinen Aktionen. Das war das Ende für Deutschland. Auch wegen Kimmich.

Mittlerweile ist der Bayern-Star wieder zurück zu Hause. Gerade für ihn ist die Niederlage eine Prüfung. Schließlich stehen für den erst 23-Jährigen stehen vermutlich noch mehrere Europa- und Weltmeisterschaften an - und auch dann hat er wieder eine große Aufgabe vor sich. Denn er ist - und bleibt - der Hoffnungsträger des deutschen Fußballs.

