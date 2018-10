Vorletzter Krimi aus Bremen "Tatort: Blut": Nichts für schwache Nerven!

Alles in allem hat Koch genau die richtige Dosierung zwischen den Genres Horror und Drama gefunden. Und für aufmerksame Zuschauer gibt es an den richtigen Stellen auch genau die richtigen Informationen. Sehenswert ist der Krimi zudem, weil die Schauspieler ihre Rollen und Szenen wirklich auf den Punkt bringen - allein die Sequenzen mit dem Vater sind eine gelungene Mischung aus Gruseln und Mitleid. Was will man an einem Sonntagabend mehr?!