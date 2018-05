Frankfurt/Main - Christian Seifert dürfte es mit einem Lächeln registrieren. Die bemängelte Langeweile in der Bundesliga, die dem Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL) stetig vorgehalten wird, ist mit Blick auf den Saison-Endspurt immerhin nur die halbe Wahrheit. Schließlich sind vor den letzten beiden Spieltagen (alle Partien an den Samstagen um 15:30 Uhr/Sky) 13 der 18 Klubs noch voll in den Kampf um die Europacup-Teilnahme oder gegen den Abstieg involviert.