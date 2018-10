Den Oberbayern stehen – Stand Montag – insgesamt 69 Landtagssitze zu. Davon gehen 26 an die CSU, 17 an die Grünen, acht an die Freien Wähler, sieben an die SPD, sechs an die AfD und fünf an die FDP. Wie viele davon also könnten auf Münchner entfallen?