Vorhang auf im Theater Landshut: Am 21. September beginnt die neue Spielzeit "Theater muss Haltung zeigen"

Gemäß der Bedeutung des griechischen Wortes "Theatron", das für Schauplatz, aber auch für staunendes Betrachten stehe, sei das Zuschauen im Theater ein aktiveres als beim passiven Fernsehen. "Es ist ein Dialog mit den Schauspielern, ohne direkt mit ihnen zu sprechen", erklärte Weger, was nicht nur am Applaus ersichtlich werde. Jede Vorstellung sei ein einmaliges Ereignis, was in Zeiten beliebiger Reproduzierbarkeit eine besondere Bedeutung habe. "Im Theater lässt sich die Kostbarkeit des Augenblicks erfahren", sagte die Vorsitzende der Theaterfreunde, deren rund 500 Mitglieder die Produktionen des Stadttheaters mit namhaften Beträgen unterstützen.