Die Widenmayerstraße zwischen Maximilianstraße und Max-Joseph-Brücke ist eine feine Adresse. Die Häuser sind als denkmalgeschütztes Ensemble in die Bayerische Denkmalliste eingetragen. In den Hauseingängen empfangen den Besucher Marmorböden und gebohnertes Eichenparkett, hier und dort auch Löwenstatuen und großformatige Ölgemälde an den hohen Wänden. Kanzleien, Vermögensgesellschaften und Filmproduktionen haben an dieser Adresse ihren Sitz.