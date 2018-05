3. Asymmetrie

Hallo Extravaganz! Mit asymmetrischen Bikinis wird im Sommer Abwechslung ins Freibad gebracht. Die Stars - unter anderem Model Romee Strijd - tragen schon jetzt One-Shoulder-Oberteile, die nur auf einer Seite einen Träger haben. Damit es optisch nicht zu überladen wirkt, sollte auf extreme Muster verzichtet werden. Einfarbige Kombis wirken hier am schönsten!

4. Streifen

Streifen sind ein absoluter Mode-Klassiker. Auch wenn es um Swimwear geht. Influencerin Caro Daur macht es auf Instagram vor: 2018 liegt vor allem der Matrosen-Stil mit blauweißen Streifen im Trend. Entweder in Form von kleinen Details am Bund oder als kompletter Print. Bei Badeanzügen sollte man aber darauf achten, dass das Streifenmuster vertikal verläuft... Denn das streckt die Figur.

5. Rüschen

Auch wer es wie Model Josephine Skriver verspielter mag, wird in der Bademoden-Abteilung fündig. Denn Rüschen sind nach wie vor ein beliebter Bademoden-Trend. Vor allem der sogenannte Muschelsaum - also halbrunde Details - sind jetzt angesagt. Aber Achtung: Rüschen-Bikinis unbedingt anprobieren, denn je nach Platzierung und Größe können diese verspielten Verzierungen auch optisch auftragen.

6. Schleifen

Ein Trend, der jeder Figur steht: die Bikini Schleife à la Emily Ratajowski. Hier wird das Oberteil zwischen der Brust geknotet, die Bänder hängen lässig herab. Das sieht nicht nur heiß aus, sondern zaubert außerdem ein schönes, sommerliches Dekolleté.

7. Feinripp

Und zu guter Letzt noch eine echte Trend-Überraschung. Denn dieses Jahr werden wir an den Stränden und Seen einen alten Bekannten wiedersehen, dem man eigentlich überhaupt keinen Sexappeal zuschreibt: Feinripp. Die Bikinis mit der Maschen-Musterung haben aber nichts mit spießiger Männerunterwäsche gemeinsam. Im Gegenteil: Die knappen Ripp-Bikinis sehen vor allem in Weiß super sexy aus - wie Alessandra Ambrosio auf Instagram beweist.