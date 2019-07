Die Polizei schildert den Vorfall wie folgt: Die 23-jährige Frau aus Egmating saß am 26. April gegen 13.15 Uhr alleine in einer Vierergruppe in der S-Bahn und hörte über ihre Kopfhörer Musik. Sie nahm einen auf und ab gehenden Mann wahr. Kurz vor dem Halt Grafing Stadt sprach der Unbekannte die Frau darauf an, dass ihre Musik zu laut sei.