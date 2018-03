Gegen 1:15 Uhr wurde er von der Polizei angehalten und kontrolliert. Auf die Frage, was es mit dem Kälbchen auf sich habe, antwortete der Mann der Polizei, dass ihm das Tier einfach nachgelaufen sei. "Im Laufe der Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass das Kalb aus einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Bahnhofstraße in Kutzenhausen gestohlen wurde", so die Polizei in ihrem Bericht.