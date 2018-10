Garching/Neuried - Gegen 12 Uhr für eine 53-Jährige aus dem Landkreis Freising mit ihrem Pkw auf der Ingolstädter Straße in Richtung München. An der Zufahrt zur Olympia-Schießanlage wollte die Frau links abbiegen, übersah dabei einen 85-jährigen Fahrradfahrer der auf dem Radweg in entgegenkommender Richtung benutzte. Es kam zum Zusammenstoß, der Münchner verletzte sich schwer und wurde in eine Münchner Klinik gebracht.