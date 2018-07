Vorfälle in England Kevin Spacey: Neue Ermittlungsverfahren wegen sexueller Übergriffe

Neue Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Kevin Spacey (58, "Die üblichen Verdächtigen"). Die Londoner Polizei habe die Ermittlung in insgesamt drei neuen Fällen aufgenommen, wie das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet. Nun sei bekannt geworden, dass sich im April ein Mann gemeldet habe, der angeblich von Spacey im Jahr 1996 in Westminster sexuell genötigt worden sei. Zwei weitere Männer hätten im Februar davon berichtet, dass Spacey sich im Jahr 2008 in Lambeth respektive 2013 in Gloucester an ihnen vergangen habe.