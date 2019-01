Vorbote für die Oscars? Critics' Choice Awards 2019: Lady Gaga stiehlt allen die Show

Die Nebendarstellerpreise erhielten Mahershala Ali (44, " Green Book - Eine besondere Freundschaft") und Regina King (47, "Beale Street"). Als "Beste Komödie" wurde "Crazy Rich" geehrt und "Mission: Impossible - Fallout" schnappte "Black Panther" und "Avengers: Infinity War" den Preis für den besten Actionfilm weg. Über die Auszeichnung für den besten Sci-Fi bzw. Horrorfilm freute sich John Krasinski (39) für sein "A Quiet Place". "Spider-Man: A New Universe" überzeugte als "Bester Animationsfilm" und die beste Filmmusik lieferte Justin Hurwitz (33) in "Aufbruch zum Mond".

Die Gewinner im Bereich TV

Nicht nur Filmschaffende konnten bei den Critics' Choice Awards jubeln, auch TV-Produktionen wurden geehrt. Als "Beste Dramaserie" wurde "The Americans" ausgezeichnet, Hauptdarsteller Matthew Rhys (44) erhielt zudem den Preis als "Bester Schauspieler in einer Dramaserie" und sein Co-Star Noah Emmerich (53) als "Bester Nebendarsteller in einer Dramaserie". Ihre weiblichen Pendants wurden Sandra Oh (47) für "Killing Eve" sowie Thandie Newton (46) für "Westworld".

"The Marvelous Mrs. Maisel" erhielt den Critics' Choice Award als "Beste Comedyserie". Die Hauptdarstellerpreise im Comedy-Bereich gingen an Rachel Brosnahan (28) für "The Marvelous Mrs. Maisel" und an Bill Hader (40) für "Barry". Die Nebendarstellerpreise bekamen Alex Borstein (47) für "The Marvelous Mrs. Maisel" und Henry Winkler (73) für "Barry".

Als "Beste limitierte Serie" wurde einmal mehr "American Crime Story: Der Mord an Gianni Versace" ausgezeichnet. Darren Criss (31) schnappte sich den Hauptdarstellerpreis in dieser Sparte. Bei den Damen teilten sich Amy Adams (44) für "Sharp Objects" und Patricia Arquette (50) für "Escape at Dannemora" den Preis. Die Nebendarstellerpreise sackten Ben Whishaw (38) für "A Very English Scandal" und Patricia Clarkson (59) für "Sharp Objects" ein.