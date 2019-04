Vorbildliche Patchwork-Familie Hilaria Baldwin: Rührende Zeilen über Stieftochter Ireland

Sie hätte mit Ireland nie einen Streit oder einen schlechten Moment gehabt, "genauso wenig wie mit ihrer Mutter", lautet die beeindruckende Bilanz.

Die Liebeserklärung

Immer wieder macht Hilaria Baldwin in ihrem Text klar, wie gern sie Ireland hat: "Ich liebe meine Stieftochter so sehr wie ich meine biologischen Kinder liebe und ich werde zur Löwemutter, wenn ich Kommentare sehe, die etwas anderes andeuten", schreibt sie. Und: "Sie inspiriert mich, ich schaue zu ihr auf (nicht nur wegen der Größe). Sie hat ihren Vater bei unserer Hochzeit an mich übergeben, sie ist die beste große Schwester, die man sich wünschen kann [...] Und ich erwarte nie, dass sie jemand anderes ist als sie selbst", so die rührenden Worte.

Hilaria Baldwin ist seit 2012 mit Schauspieler Alec Baldwin (61) verheiratet. Die beiden haben inzwischen vier gemeinsame Kinder. Vor wenigen Tagen bestätigte Hilaria, gerade eine Fehlgeburt gehabt zu haben. Alec Baldwin war von 1993 bis 2002 mit Schauspielkollegin Kim Basinger (65) verheiratet. Aus dieser Ehe stammt Tochter Ireland.