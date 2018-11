Diese soll ab 2025 auf 13 Kilometern vom Romanplatz in Nymphenburg bis nach St. Emmeram in Bogenhausen führen. Eine Querverbindung, die sieben Bus- und sieben Tramlinien verbindet, so die MVG, und so auch die Innenstadt entlastet. Neu gebaut werden müsste dabei nur das Stück zwischen Elisabethplatz und Tivolistraße, doch genau das ist umstritten. Vor allem der Abschnitt durch den Englischen Garten. Dort soll die Tram dann auf der bisherigen Busstrecke fahren.