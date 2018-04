Daneben sagte Jupp Heynckes bei der Pressekonferenz am Freitag, dass sowohl David Alaba als auch Javi Martínez nicht gegen Frankfurt spielen werden. Der 72-Jährige will, dass die beiden Stammakteure für das Halbfinal-Rückspiel in Madrid hundertprozentig fit sind. Ähnlich sieht es auch bei Thomas Müller und James Rodríguez aus, die ebenfalls eine Pause bekommen. Arjen Robben, der im Real-Hinspiel verletzt ausgewechselt werden musste, steht nicht zur Verfügung. Ob er am Dienstagabend auflaufen kann, ist noch nicht klar. Im Sturm dürfte Sandro Wagner für Robert Lewandowski stürmen.