Voraussichtlich im Sommer 2019 Tarantino möchte "Once Upon a Time"-Premiere in Playboy Mansion feiern

Das dürfte ein rauschendes Fest werden: Quentin Tarantino (55, "Pulp Fiction") hat nicht nur zuletzt Szenen für seinen neuen Film "Once Upon a Time in Hollywood" in der Playboy Mansion gedreht. Der Kultregisseur möchte in der berüchtigten Villa auch die Premierenparty für den Film steigen lassen, wie das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet.