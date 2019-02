Strebt jemand eine vorzeitige Rente ohne Abschläge an, muss er 45 Versicherungsjahre vorweisen. Personen, die vor 1953 geboren wurden, können dann mit 63 in Rente gehen. Für die Jahrgänge 1953 bis 1963 erhöht sich der frühestmögliche Rentenbeginn in Zwei-Monats-Schritten. Wer beispielsweise 1964 geboren wurde, kann erst mit 65 Jahren in Rente gehen. Also ist diese Frührente keine Rente mit 63, sondern eher eine Rente ab 63. Die Zahlung unterliegt der Steuer- und Abgabenpflicht (Kranken-, Pflegeversicherung).