Vorabend-Programm ab Herbst Ruth Moschner und Steven Gätjen haben frische Quiz-Shows im Gepäck

Darum geht es in den Shows

In "Buchstaben Battle", moderiert von Moschner, versuchen zwei Teams in vier Vorrunden die richtigen Lösungsworte zu finden, um sich zusätzliche Zeit für das Finale zu erspielen. Ein Team besteht dabei aus einem Kandidaten und zwei Prominenten. Ohne die prominente Hilfe treten die Kandidaten im Finale danach um bis zu 10.000 Euro an.