"Ich kenne die Armut in meinem Land, weil ich sie erlitten habe. Ich will eine Veränderung für mein Land. Wir wollen nicht mehr dasselbe. Kolumbien verdient Frieden", steht da neben dem Plakat des Kandidaten Gustavo Petro. Am Sonntag entscheidet in Kolumbien eine Stichwahl über den neuen Präsidenten.