Das medizinische Team arbeite an einem "Wunder", heißt es in den Medien. Besonders bitter für Rodríguez: In München hatte sich der 26-Jährige unter Jupp Heynckes, der ihn für ein "fußballerisches Genie" hält, in der Bundesliga-Rückrunde so richtig in WM-Form gebracht - mit starken Auftritten auch in der Champions League gegen die Ex-Kollegen von Real Madrid. Neben dem Franzosen Corentin Tolisso ist James der einzige noch im Turnier verbliebene Bayern-Profi.