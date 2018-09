Denn als das Intro zu "Adrenalin" lief, gab es einen Heiratsantrag – oder zumindest den ersten Versuch. Denn Casper bemerkte den Kniefall und ließ die Musik stoppen. "Hier ist grad was passiert", sagte der Rapper ins Mikro. "Hier in der Mitte lief so etwas wie ein Antrag ab", erklärte der 35-Jährige.