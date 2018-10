Auch der Spanier Thiago (ein Einsatz beim 2:3 gegen England) und der seit sechs Partien torlose Pole Robert Lewandowski (2:3 in Portugal, 0:1 gegen Italien) kommen nicht gerade gut gelaunt von ihren Nationalteams zurück. Nur der Kolumbianer James Rodríguez (4:2 gegen die USA) und Renato Sanches - er war in Portugals A-Team beim 3:2 in Polen und beim 3:1 in Schottland im Einsatz - waren im Nationaltrikot erfolgreich.