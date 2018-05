München - Daniel Bierofka sitzt beim TSV 1860 wohl so fest im Sattel wie kaum ein Trainer im Profifußball. Der Löwen-Coach hat nach dem Abstieg aus dem Fußball-Unterhaus aus abgestürzten Sechzgern seit Sommer eine schlagkräftige Mannschaft geformt, die um die Rückkehr in den Profifußball kämpft und die Saison am Sonntagabend mit einer Aufstiegsparty in Giesing krönen möchte.