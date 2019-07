Vor Meghan Mit dieser Amerikanerin sollte Prinz Harry verkuppelt werden

Wenn es nach Jenna Bush Hager (37), der Tochter des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush (73) gegangen wäre, hätte Prinz Harry (34) nicht Herzogin Meghan (37) geheiratet. Sie wollte den britischen Royal einst mit ihrer Zwillingsschwester Barbara Pierce Bush (37) verkuppeln. Das hat sie am Freitag US-Medienberichten zufolge in der "Today"-Show erzählt. Demnach will sie auch den Grund für das Scheitern ihres Vorhabens ausgemacht haben.