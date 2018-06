Sven Ulreich: Der Elfmeter-Killer der Saison

In 47 Partien der abgelaufenen Saison stand Ulreich zwischen den Pfosten und blieb 17 Mal ohne Gegentor. Dabei wurde er vor allem seinem Ruf als Elfmeter-Killer gerecht, denn er parierte nicht nur in der Bundesliga gegen Serge Gnabry (Bayern-Leihgabe bei der TSG 1899 Hoffenheim), Chadrak Akolo (VfB Stuttgart) und Niklas Füllkrug (Hannover 96), einzig Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) brachte die Kugel an ihm vorbei.