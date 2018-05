Tags darauf steht für Bierofka, der um 13.30 Uhr eine Pressekonferenz geben wird (im AZ-Liveticker), zur selben Zeit eine Einheit an und am Donnerstag steht schließlich das schicksalsträchtige Hinspiel auf dem Programm. Gorenzel darüber, wie die Sechzger die Partie angehen: "Wir werden die Mannschaft in den nächsten Tagen so optimal wie möglich auf das Spiel einstellen. Wenn man als Meister über die Ziellinie geht, muss man Vertrauen in sein Leistungsvermögen haben, unabhängig von der Drucksituation. Wir versuchen, im Trainerteam sämtliche Dinge abzuarbeiten."