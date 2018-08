Vor fünf Jahren war sie abhängig Lisa Marie Presley: Ihr Weg aus der Drogensucht

Fast hätte sie das gleiche Schicksal wie ihren Vater ereilt: Lisa Marie Presley (50, "Storm & Grace") hat in einem Interview offenbart, dass sie in der Vergangenheit mit starken Drogenproblemen zu kämpfen hatte. Im Gespräch mit der Moderatorin Jenna Bush Hager (36) erzählte sie in der "Today"-Show, dass ihr Leben vor fünf Jahren von ihrer Sucht beherrscht wurde.