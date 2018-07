Vor Festnahme in Behandlung Jonathan Rhys Meyers: Seine Frau nimmt ihn in Schutz

"Acht Monate trocken und ein bedauerlicher Tag an Flugreisen", begann Lane ihren Eintrag zu einem Bild eines Motivationsspruchs. Damit offenbarte sie, dass der Schauspieler, der in der Vergangenheit immer wieder mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte, derzeit wohl zumindest die Finger vom Fusel lasse. Die beiden seien aus Südamerika gekommen, wo sie "holistisch an Aggressionsproblemen gearbeitet" hätten, die sich in ebensolchen "Episoden" ausdrückten. Wenn sich ihr Ehemann, mit dem sie seit 2016 verheiratet ist, in solch einer Phase wie im Flugzeug befinde, könne er die etwaigen Folgen nicht erfassen. Ihm fehle dann "die nötige Antwort auf seine eigenen Taten".