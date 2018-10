Duell gegen AEK Athen: "Kein Selbstläufer"

Im Fußball wäre das etwa ein Champions-League-Sieg, das immerwährende Sehnsuchtsziel der Bayern, die am Dienstag beim dritten Gruppenspiel der Vorrunde bei AEK Athen (18.55 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) wieder einen Schritt Richtung Finale im kommenden Jahr, dann in Madrid, machen wollen. "Ich glaube, dass die Mannschaft die Zeichen der Zeit verstanden hat, dass sie eben nun gefragt ist, zu reagieren. Damit hat sie in Wolfsburg angefangen und das gut gemacht", sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge vor dem Abflug am Münchner Flughafen und fügte hinzu: "Ich hoffe und wünsche mir, dass sie da in Athen weitermacht." Gegen den griechischen Meister, bisher mit null Punkten gestartet und krasser Außenseiter der Gruppe. "Man darf nicht glauben, dass das Spiel ein Selbstläufer wird", betonte Rummenigge.