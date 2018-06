Vor der Verkündung des Strafmaßes Bill Cosby feuert sein gesamtes Anwaltsteam

In allen Anklagepunkten schuldig! So lautet das Urteil, das im Missbrauchsprozess des US-Schauspielers Bill Cosby (80) im April gesprochen wurde. Damit drohen ihm nun 30 Jahre Haft. Das konkrete Strafmaß wird im September verkündet. Nun hat Cosby sein gesamtes Anwaltsteam gefeuert, wie sein Sprecher der "New York Post" bestätigte. Doch Cosby steht jetzt nicht etwa ohne Anwalt da: "Joseph P. Green Jr. ist Herrn Cosbys neuer Anwalt", wird sein Sprecher weiter zitiert. Es ist nicht der erste Wechsel in Cosbys Anwaltsteam.