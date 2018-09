Vor der Landtagswahl 2018 Zur Primetime im TV-Duell: Söder gegen Hartmann

Beide Parteien haben bereits vorab hohe Hürden für ein solches, bislang in Bayern noch nie dagewesenes, politisches Bündnis gesetzt. Für die übrigen Parteien, die am 14. Oktober den Einzug in den Landtag schaffen könnten, wird der BR am Freitagabend eine eigene Talk-Sendung ausstrahlen. Daran werden neben der SPD auch FDP, Freie Wähler, AfD und Linke teilnehmen.