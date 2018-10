Vor der Kapelle Royal Wedding: Blumenkinder stolpern die Treppen hinauf

Wer die Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28) und Jack Brooksbank (32) am Freitagmittag (12. Oktober) in der St.-George's-Kapelle von Schloss Windsor via Youtube mitverfolgt hat, dem ist vermutlich nicht entgangen, dass zwei der niedlichen kleinen Blumenkinder auf den Treppenstufen vor der Kapelle ins Straucheln geraten sind. Fast sah es so aus, als purzelten sie übereinander.