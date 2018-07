Vor dem WM-Viertelfinale David Beckham und Zlatan Ibrahimovic: Lustige WM-Wette

Beckhams Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Wenn Schweden gewinne, werde er Ibrahimovic persönlich in das Möbelhaus bringen "und dir alles kaufen, was du für das neue Haus in L.A. brauchst". Aber wenn England gewinne, so Beckham, "will ich, dass du ein England-Spiel in Wembley mit England-Trikot ansiehst und Fish and Chips zur Halbzeit genießt". Auch LA Galaxy, das derzeitige Team des schwedischen Stars und die Ex-Mannschaft von Beckham, ist begeistert: "Die Bedingungen sind festgelegt", heißt es dort auf Twitter mit einem lachenden Emoji als Reaktion auf die Wette.