"Wir sind sehr zuversichtlich, dass Sie alle in diesem Fall Gerechtigkeit widerfahren lassen können", sagte Steele weiter in Richtung der Jury. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass Sie den Angeklagten verurteilen werden... wegen dem, was er in dieser Nacht im Januar 2004 mit Andrea Constand gemacht hat."

Der Komiker und Schauspieler soll Andrea Constand (44) im Jahr 2004 unter Drogen gesetzt und sexuell genötigt haben. Das erste Verfahren endete im Juni 2017 ergebnislos, da sich die Jury in der Schuldfrage auch nach fünf Tagen Beratung nicht einigen konnte.