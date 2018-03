Vor dem Finale Ex-Bachelor Oliver Sanne: Daniel Völz hat die falschen Ladys gewählt

Alles in allem seien die beiden Mädels ganz nett, "wären aber nicht meine finale Wahl gewesen. Ich glaube das auch diese 'Beziehung' zum Scheitern verurteilt ist, zumal ich es nicht ernst nehmen kann, wenn in der Show jemand sagt: 'Ich suche hier meine große Liebe'. Man sucht eine potenzielle Partnerin - ob das die Liebe des Lebens wird, findet man danach heraus".

Er rechnet mit Daniel Völz ab

Dementsprechend vernichtend fällt auch Sannes Urteil über den aktuellen "Bachelor" aus: "Daniel nimmt die klassischen Vorurteile, die wir Bachelor haben, auf und unterstreicht diese mit einem dicken Filzstift. Ich glaube, er hat die 10er-Marke geknackt, was das Knutschen angeht... Mit jeder Zweiten hat er 'den besonderen Moment', in gefühlt jede Dritte ist er verknallt. Schön, dass er sehr beeindruckt ist von allem, aber es wirkt bei so viel 'Liebe' nicht mehr authentisch."

Ob Daniel wirklich für eine der Damen Gefühle hat, darüber kann auch Sanne nur mutmaßen. Für ihn selbst sei das Schönste an dieser Staffel, die er ohnehin nur halb verfolgt habe, die Erinnerung an seine eigene Bachelor-Zeit gewesen. So wirklich gepackt hätten ihn die neuen Folgen nicht, auch wenn er sich hier und da ein Schmunzeln nicht habe verkneifen können.