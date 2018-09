Vor dem Derby gegen 1860 3. Liga: Auch die SpVgg Unterhaching lässt Punkte liegen

Haching freut sich auf's Derby

Nach dem 0:1 durch Jovan Vidovic drehten Stefan Schimmer (44.) und Finn Porath (46.) den Rückstand, nach einem Doppelschlag durch Deniz Undav (49.) und Julian von Haacke (51.) stellte Luca Marseiler den Endstand her (57). Am Mittwochabend kommt es nun zum Showdown mit den Löwen. Der Alpenbauer Sportpark ist ausverkauft. "Endlich gibt es mal wieder ein Derby gegen Sechzig", sagte Hachings Präsident und Ex-Löwe Manni Schwabl der AZ: "Was gäbe es da Schöneres für unsere Jungs, als die Löwen zu schlagen?"