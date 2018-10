Vor Auftritt in der Liga der Champions EHC mit Derby-Pleite: 2:4 gegen Ingolstadt Panther

"Wir waren im ersten Drittel immer einen Schritt zu spät. Dann haben wir viel außenrum gespielt und zu wenige Chancen kreiert", sagte EHC-Verteidiger Yannic Seidenberg. Die Tore für den Triple-Meister erzielten Ryan Button (27. Minute) und Patrick Hager (55.). Am Dienstag (19.30 Uhr) geht es für den EHC, der bereits für die nächste Runde qualifiziert ist, am Oberwiesenfeld in der CHL gegen die Malmö Redhawks. "Wir wollen als Tabellenführer weiterkommen", sagte Nationalverteidiger Konrad Abeltshauser.