Vor allem Innenstadt betroffen Gewitter über München: Nasse Füße am Hauptbahnhof

München - Sommerzeit ist Gewitterzeit. Und bei den schwül-warmen Temperaturen, die in den letzten Tagen in der Landeshauptstadt herrschten, waren Gewitter nur eine Frage der Zeit. Passiert am Mittwoch trotz einer Unwetterwarnung noch verhältnißmäßig wenig, krachte es am Donnerstag dafür ganz ordentlich.