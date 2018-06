München – Stundenlang standen sich die Fans die Beine in den Bauch, die meisten in Lederhosen und Dirndl, um ein Teil zu sein von der "größten Volksrock'n'Roll-Show der Welt - 2.0" zu sein. Als es dann endlich so weit war, und der "Bauernbua", wie er sich selbst nennt, den knorrig-hözernen Mikro-Ständer mit Gams-Krucke und den rot-weiß karierten Tüchern in den Münchner Himmel reckte, brachen die Dämme.